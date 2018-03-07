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Трамп назвав себе останньою "зіркою" Америки, Кіммел відповів

Трамп назвав себе останньою "зіркою" Америки, Кіммел відповів

Київ • УНН

 • 16269 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Ведучий 90-ї церемонії вручення премії “Оскар” Джиммі Кіммел відповів Дональду Трампу на жарт президента щодо останньої зірки, передає УНН з посиланням на Twitter Кіммела.

Зазначимо, після цьогорічного “Оскара”, який, відповідно до американських звітів, мав найнижчі рейтинги в історії, Трамп не втримався від їдких коментарів.

“Найнижчий рейтинг "Оскара" в історії. Проблема в тому, що у нас немає більше зірок — крім вашого Президента (просто жартую, звичайно)”, — написав Трамп у своєму Twitter.

Популярний американський ведучий, який цього року проводив церемонію, швидко відреагував.

“Дякую, президент з найнижчим рейтингом в історії”, — відповів Кіммел.

Коментар ведучого став майже втричі популярнішим, ніж твіт президента: 131 тисяч репостів до 51 та 493 тисячі “лайків” до 174 відповідно.

У вівторок в ході випуску передачі Live! на каналі ABC, Кіммел пояснив, що низький рейтинг “Оскара”, а також Супербоула, “Греммі”, “Еммі”, “Золотого глобуса” та інших телепередач пов’язаний з появою популярного сервісу Netflix.

Як повідомляв УНН, цьогорічну церемонію вручення премії “Оскар” подивилися 26,5 мільйона осіб, що на 19% менше, ніж у 2017 році.

Thanks, lowest rated President in HISTORY. https://t.co/E01UgDaZ3T

— Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) 6 березня 2018 р.

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