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Трамп назвал начало процедуры импичмента преследованием президента

Трамп назвал начало процедуры импичмента преследованием президента

Киев  •  УНН

 • 13984 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Глава США Дональд Трамп назвал начало процедуры импичмента против него преследованием президента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Дональда Трампа в Twitter.

Высказывания представителей Демократической партии США о начале процедуры импичмента президента испортили важный для главы государства день на Генассамблее ООН, также заявил он.

"Такой важный день в ООН, так много работы и так много достижений, и демократы намеренно уничтожили и дискредитировали это с очередными бессмысленными сенсациями с "охоты на ведьм". Так плохо для нашей страны", - написал хозяин Белого дома.

Напомним, Палата представителей Конгресса США начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Об этом объявила во вторник спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

Как сообщил источник телеканала CNN, поводом для начала процедуры стала ситуация, когда президент Трамп обратился к президенту Украины с призывом расследовать дело сына экс-вице-президента Джо Байдена Хантера.

"Сегодня я объявляю о том, что Палата представителей начинает официальное расследование в рамках процедуры импичмента. Я даю указание нашим шести комитетам приступить к проведению собственных расследований", - сказала Пелоси, которая занимает в государственной иерархии США третью по значимости должность.

Импичмент предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента США, обвиняемых в "государственной измене, взяточничестве или других тяжких преступлениях и правонарушениях".

Процедура импичмента главы государства инициировалась в истории Соединенных Штатах лишь трижды. Этими президентами были Эндрю Джонсон (в 1868 году), Билл Клинтон (в 1998-1999 годах) и Ричард Никсон (в 1974 году). Однако Джонсон и Клинтон были оправданы верхней палатой Конгресса. Никсон же подал в отставку еще до начала слушаний.

Напомним, президент США Дональд Трамп признал, что во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским обсуждал коррупции в Украине и вспоминал в этом контексте своего основного конкурента на выборах Джо Байдена. Об этом Трамп заявил журналистам 22 сентября перед поездкой в Техас и Огайо.

Such an important day at the United Nations, so much work and so much success, and the Democrats purposely had to ruin and demean it with more breaking news Witch Hunt garbage. So bad for our Country!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

PRESIDENTIAL HARASSMENT!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

"Ніхто не є над законом."

Cпікерка Палати представників Конгресу оголосила про початок офіційної процедури запиту щодо імпічменту президента Дональда Трампа. pic.twitter.com/lU4BBJ9GOd

— Голоc Амepики (@chastime) September 24, 2019

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