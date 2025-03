Трамп назвав початок процедури імпічменту переслідуванням президента

Висловлювання представників Демократичної партії США про початок процедури імпічменту президента зіпсували важливий для глави держави день на Генасамблеї ООН, також заявив він.

"Такий важливий день в ООН, так багато роботи і так багато досягнень, і демократи навмисно знищили і дискредитували це з черговими безглуздими сенсаціями з "полювання на відьом". Так погано для нашої країни", - написав господар Білого дому.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США починає процедуру імпічменту президента Дональда Трампа. Про це оголосила у вівторок спікер Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі.

Як повідомило джерело телеканалу CNN, приводом для початку процедури стала ситуація, коли президент Трамп звернувся до президента України із закликом розслідувати справу сина екс-віце-президента Джо Байдена Хантера.

"Сьогодні я оголошую про те, що Палата представників починає офіційне розслідування в рамках процедури імпічменту. Я даю вказівку нашим шести комітетам приступити до проведення власних розслідувань", - сказала Пелосі, яка займає в державній ієрархії США третю за значимістю посаду.

Імпічмент передбачає залучення до відповідальності шляхом відсторонення від посади федеральних службовців, в тому числі президента США, звинувачених в "державній зраді, хабарництві або інших тяжких злочинах і правопорушення".

Процедура імпічменту глави держави ініціювалася в історії Сполучених Штатах лише тричі. Цими президентами були Ендрю Джонсон (в 1868 році), Білл Клінтон (в 1998-1999 роках) і Річард Ніксон (в 1974 році). Однак Джонсон і Клінтон були виправдані верхньою палатою Конгресу. Ніксон же подав у відставку ще до початку слухань.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп визнав, що під час телефонної розмови із президентом Володимиром Зеленським обговорював корупцію в Україні і згадував у цьому контексті свого основного конкурента на виборах Джо Байдена. Про це Трамп заявив журналістам 22 вересня перед поїздкою в Техас і Огайо.

