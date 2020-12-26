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Трамп назвал Байдена "фейковым президентом"

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 декабря. УНН. Действующий президент США Дональд Трамп назвал избранного лидера страны Джо Байдена "фейковым президентом". Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

Трамп назвал Байдена "фейковым президентом"

“Молодой военный, который служил в Афганистане, сказал мне, что выборы в Афганистане гораздо безопаснее и лучше, чем выборы 2020 году в США. Наши (выборы. — ред.) с миллионами и миллионами отправленных по почте бюллетеней были схожи с выборами в стране третьего мира. Фейковый президент!” — написал Трамп.

Администрация Twitter пометила высказывание Трампа ссылкой, по которой предлагается узнать о безопасности процедуры голосования по почте.

Это не первый случай, когда социальная сеть обозначает посты Трампа в Twitter специальной меткой. Так, 4 ноября Twitter трижды за день обозначил пост Трампа о прошедших в стране президентских выборах как “спорный контент”. В частности, тогда глава государства написал, что штаб Байдена прилагает все усилия, чтобы как можно быстрее обогнать его в Пенсильвании. В другом посте Трамп указывал, что его соперники пытаются “украсть” победу на выборах. В третьем посте Трамп написал, что он лидировал на выборах “во многих ключевых штатах”, однако затем начал “волшебным образом” уступать лидерству Байдена.

Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Подсчет итогов голосов продолжался в течение нескольких дней.

15 декабря стало известно, что за Джо Байдена проголосовали избиратели во всех ключевых штатах страны, кроме Калифорнии (55 голосов). Как показали итоги голосования, во всех шести ключевых штатах (Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, Джорджия, Невада и Аризона), где Трамп оспаривал результаты, выборщики отдали свои голоса за Джо Байдена, фактически отрезав президенту путь к отмене выборов.

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Комментируя итоги голосования, Байден заявил, что попытки Трампа обжаловать результат президентских выборов в США, в том числе в судах, не увенчались успехом. Однако Трамп заявил, что продолжает оспаривать результаты выборов в стране.

Результаты голосования коллегии выборщиков должны быть утверждены сенатом и палатой представителей конгресса США 6 января. Инаугурация избранного президента США назначена на 20 января 2021 года.

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