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МЗС працює над візитом Зеленського до США та Байдена – до України

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ України постійно працює над питанням організації візиту Президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів, так само як і президента США до нашої держави. Про це сказав на брифінгу в четвер міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, відповідаючи на запитання кореспондента УНН.

МЗС працює над візитом Зеленського до США та Байдена – до України

“Інаугурація Байдена готується, формат інаугурації остаточно, станом на цей ранок, ще не визначений, запрошення не розсилались. Що стосується візиту Президента, безумовно, візит Президента України до Сполучених Штатів, так само як і візит президента Сполучених Штатів до України — це питання, які постійно перебувають на нашому порядку денному, і ми над ними працюємо”, — заявив міністр.

Нагадаємо, у ніч з 14 на 15 грудня за київським часом, у Колегії вибірників США завершили голосування та підтвердили перемогу кандидата у президенти Джо Байдена, який отримав 306 голосів із 270 необхідних для перемоги.

Додамо, що новообраний президент США буде приведений до присяги під час церемонії інавгурації 20 січня.

Нагадаємо, вибори президента США пройшли 3 листопада. Байден обігнав Трампа, набравши до 306 голосів вибірників від штатів при необхідних 270. При цьому, Трамп неодноразово натякав на фальсифікації з боку демократів і говорив, що Байдену доведеться довести законність отриманих голосів.

Команда Трампа оскаржувала підсумки виборів у судах, проте зазнала поразок.

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