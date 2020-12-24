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МИД работает над визитом Зеленского в США и Байдена - в Украину

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 декабря. УНН. Министерство иностранных дел Украины постоянно работает над вопросом организации визита Президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты, так же как и президента США в нашу страну. Об этом сказал на брифинге в четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос корреспондента УНН.

МИД работает над визитом Зеленского в США и Байдена - в Украину

“Инаугурация Байдена готовится, формат инаугурации окончательно, по состоянию на это утро, еще не определен, приглашения не рассылались. Что касается визита Президента, безусловно, визит Президента Украины в Соединенные Штаты, так же как и визит президента Соединенных Штатов в Украине — это вопросы, которые постоянно находятся в нашей повестке дня, и мы над ними работаем”, — заявил министр.

Напомним, в ночь с 14 на 15 декабря по киевскому времени, в Коллегии выборщиков США завершили голосование и подтвердили победу кандидата в президенты Джо Байдена, который получил 306 голосов из 270 необходимых для победы.

Добавим, что новоизбранный президент США будет приведен к присяге во время церемонии инаугурации 20 января.

Напомним, выборы президента США прошли 3 ноября. Байден обогнал Трампа, набрав до 306 голосов выборщиков от штатов при необходимых 270. При этом, Трамп неоднократно намекал на фальсификациях со стороны демократов и говорил, что Байдену придется доказать законность полученных голосов.

Команда Трампа обжаловала итоги выборов в судах, однако потерпела поражение.

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