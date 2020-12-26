Трамп назвав Байдена “фейковим президентом”

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 12836 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 17271 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 26155 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 36383 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 59796 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 105068 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 190128 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 211133 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 182811 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 173116 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
77%
Популярнi новини

Удари по Харкову: росія змінює тактику, щоб залякати місто - Терехов

10 квітня, 08:14 • 16144 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 33037 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 62304 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 38977 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 30218 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 12838 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 30539 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 218761 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 248374 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 335533 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 5366 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 6608 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 11665 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 13103 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 62506 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Трамп назвав Байдена “фейковим президентом”

Київ • УНН

 • 12372 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Чинний президент США Дональд Трамп назвав обраного лідера країни Джо Байдена “фейковим президентом”. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.

Трамп назвав Байдена “фейковим президентом”

“Молодий військовий, служив в Афганістані, сказав мені, що вибори в Афганістані набагато безпечніші і кращі, ніж вибори 2020 року в США. Наші (вибори. — ред.) з мільйонами і мільйонами відправлених поштою бюлетенів були схожі з виборами в країні третього світу. Фейковий президент!” — написав Трамп.

Адміністрація Twitter позначила висловлювання Трампа посиланням, по якій пропонується дізнатися про безпеку процедури голосування поштою.

Це не перший випадок, коли соціальна мережа позначає пости Трампа в Twitter спеціальною міткою. Так, 4 листопада Twitter тричі за день позначив пост Трампа про минулі в країні президентських виборах як “спірний контент”. Зокрема, тоді глава держави написав, що штаб Байдена докладає всіх зусиль, щоб якомога швидше обігнати його в Пенсільванії. В іншому пості Трамп вказував, що його суперники намагаються “вкрасти” перемогу на виборах. У третьому пості Трамп написав, що він лідирував на виборах “у багатьох ключових штатах”, однак потім почав “чарівним чином” поступатися лідерством Байдену.

Президентські вибори пройшли в США 3 листопада. Підрахунок підсумків голосів тривав протягом декількох днів.

15 грудня стало відомо, що за Джо Байдена проголосували виборці у всіх ключових штатах країни, крім Каліфорнії (55 голосів). Як показали підсумки голосування, в усіх шести ключових штатах (Пенсільванія, Мічиган, Вісконсин, Джорджія, Невада і Арізона), де Трамп оскаржував результати, виборщики віддали свої голоси за Джо Байдена, фактично відрізавши президенту шлях до скасування виборів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: МЗС працює над візитом Зеленського до США та Байдена — до України

Коментуючи підсумки голосування, Байден заявив, що спроби Трампа оскаржити результат президентських виборів в США, в тому числі в судах, не увінчалися успіхом. Однак Трамп заявив, що продовжує оскаржувати результати виборів в країні.

Результати голосування колегії вибірників повинні бути затверджені сенатом і палатою представників конгресу США 6 січня. Інавгурація обраного президента США призначена на 20 січня 2021 року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$62.44
Bitcoin
$81,236.90
S&P 500
$5,281.22
Tesla
$252.18
Газ TTF
$33.33
Золото
$3,172.90
Ethereum
$1,564.99