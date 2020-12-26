Трамп назвав Байдена “фейковим президентом”

“Молодий військовий, служив в Афганістані, сказав мені, що вибори в Афганістані набагато безпечніші і кращі, ніж вибори 2020 року в США. Наші (вибори. — ред.) з мільйонами і мільйонами відправлених поштою бюлетенів були схожі з виборами в країні третього світу. Фейковий президент!” — написав Трамп.

Адміністрація Twitter позначила висловлювання Трампа посиланням, по якій пропонується дізнатися про безпеку процедури голосування поштою.

Це не перший випадок, коли соціальна мережа позначає пости Трампа в Twitter спеціальною міткою. Так, 4 листопада Twitter тричі за день позначив пост Трампа про минулі в країні президентських виборах як “спірний контент”. Зокрема, тоді глава держави написав, що штаб Байдена докладає всіх зусиль, щоб якомога швидше обігнати його в Пенсільванії. В іншому пості Трамп вказував, що його суперники намагаються “вкрасти” перемогу на виборах. У третьому пості Трамп написав, що він лідирував на виборах “у багатьох ключових штатах”, однак потім почав “чарівним чином” поступатися лідерством Байдену.

Президентські вибори пройшли в США 3 листопада. Підрахунок підсумків голосів тривав протягом декількох днів.

15 грудня стало відомо, що за Джо Байдена проголосували виборці у всіх ключових штатах країни, крім Каліфорнії (55 голосів). Як показали підсумки голосування, в усіх шести ключових штатах (Пенсільванія, Мічиган, Вісконсин, Джорджія, Невада і Арізона), де Трамп оскаржував результати, виборщики віддали свої голоси за Джо Байдена, фактично відрізавши президенту шлях до скасування виборів.

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Коментуючи підсумки голосування, Байден заявив, що спроби Трампа оскаржити результат президентських виборів в США, в тому числі в судах, не увінчалися успіхом. Однак Трамп заявив, що продовжує оскаржувати результати виборів в країні.

Результати голосування колегії вибірників повинні бути затверджені сенатом і палатою представників конгресу США 6 січня. Інавгурація обраного президента США призначена на 20 січня 2021 року.