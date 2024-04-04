Трамп назвал нелегальных иммигрантов "животными" на фоне жесткой антимигрантской риторики

В президентской предвыборной кампании в США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп прибегает к более резким высказываниям. Во время предвыборного выступления в Мичигане, Трамп заявил, что из-за мягкой миграционной политики Байдена Америка сталкивается с "вторжением" преступников из других стран, которых он также назвал "животными". Об этом передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Экс-президент США Дональд Трамп, который годами агитировал против мигрантов и иностранцев, еще больше усилил свою риторику во время избирательной кампании. Во время предвыборного выступления в Гранд-Рапидсе, штат Мичиган, Трамп обвинил президента-демократа Джо Байдена в том, что он вызвал "кровавую баню" своей пограничной политикой. По мнению Трампа, из-за мягкой миграционной политики Америка сталкивается с "вторжением" преступников из других стран, которые приходят из тюрем и "сумасшедших" и нападают и убивают невинных людей в Соединенных Штатах.

Это не люди, это животные - сказал Трамп.

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Дополнение

Около 38% республиканцев назвали иммиграцию главной проблемой страны в опросе Ipsos, опубликованном в конце февраля 2024 года.

Трамп часто бездоказательно заявляет, что мигранты вызвали всплеск насильственных преступлений в городах США, пишет Reuters. Также информационное агентство сообщает, что в Висконсине Трамп пообещал прекратить "грабеж, изнасилование, бойню и уничтожение наших американских пригородов, городов и поселков". Трамп предупредил, что предстоящие выборы могут стать последними в Америке.

"С этой страной покончено, если мы не выиграем эти выборы. И я слышал, как кто-то сказал... два-три дня назад сказал, что если мы не выиграем, это могут быть последние выборы в нашей стране. И в этом может быть правда", - сказал он.

Напомним,

Верховный суд штата Нью-Йорк отклонил поданные Дональдом Трампом документы о залоге на сумму 175 млн долларов по делу о гражданском мошенничествеиз-за отсутствия текущего финансового отчета политика.