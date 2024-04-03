Байден и Трамп побеждают еще на четырех праймериз и переходят к подготовке к всеобщим выборам в США

Джо Байден и Дональд Трамп выиграли первичные выборы в четырех штатах, включая важнейший штат Висконсин. Таким образом действующий и бывший президент, обеспечили себе выдвижение от своих партий и переключили внимание на подготовку к всеобщим выборам в США, передает УНН, со ссылкой на Voice of America и The Guardian.

Детали

Президент США Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп выиграли праймериз по выдвижению кандидатов в президенты от своих партий еще в четырех штатах: оба победили на голосованиях в Род-Айленде, Коннектикуте, Нью-Йорке и Висконсине.

Во всех четырех штатах в бюллетени были включены несколько кандидатов, а в трех из них избиратели могли проголосовать за "кандидата со свободным волеизъявлением" или поставить галочку в графе "не поддерживаю конкретного кандидата".

Любопытно, что в Род-Айленде доля избирателей, отметивших графу "не поддерживаю конкретного кандидата", оказалась примерно такой же, как и в ходе протестных голосований в Миннесоте и Мичигане, где она составила 19% и 13% соответственно.

Опросы закрылись в 8 вечера по восточному времени в Коннектикуте и Род-Айленде и в 9 вечера по восточному времени в Нью-Йорке и Висконсине, а результаты будут получены вскоре после этого.

Теперь реванш дуэли 2020 года предрешен: Байден и Трамп снова будут бороться друг с другом на президентских выборах 5 ноября 2024 года. В ближайшее будущее президент США Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп сосредоточатся полностью на всеобщих выборах в США.

Дополнение

Республиканцы Висконсина обратили внимание на избирательные меры, связанные с организацией выборов в штате. Первая мера ставит вопрос об отмене использования частных фондов в организации выборов;

Вторая мера касается вопроса, могут ли "только назначенные законом должностные лица выполнять задачи по проведению праймериз, выборов и референдумов".

Республиканцы призвали своих сторонников проголосовать "за" по обеим мерам.

Республиканцы утверждают, что такое финансирование должно быть отменено, чтобы обеспечить доверие избирателей к результатам выборов, но демократы предупреждают, что одобрение такой меры может привести к оттоку ресурсов из государственных учреждений, которые и так уже слишком истощены из-за сокращения бюджета.

Что касается второго вопроса, то демократы критикуют его расплывчатую формулировку и обвиняют республиканцев в попытке запугать непартийные группы по защите прав избирателей, которые обычно занимаются регистрацией и повышением явки в штате.

"Вместо того чтобы работать над тем, чтобы обеспечить наших клерков ресурсами, необходимыми для проведения выборов, республиканцы продвигают ерундовую поправку в угоду Дональду Трампу", - заявил в прошлом месяце Бен Виклер, председатель Демократической партии Висконсина.

Напомним

Бывший президент США Дональд Трамп внес залог в размере 175 миллионов долларов по делу о мошенничестве.

Макрон призвал Байдена и Шольца принять стратегию неопределенности в отношении россии в войне в Украине, но столкнулся с оппозицией со стороны союзников, которые опасаются эскалации.