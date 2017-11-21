Трамп-младший общался с российским банкиром со связями с Путиным
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Дональд Трамп-младший в прошлом году общался с российским банкиром, имеющим связи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Hill.
По словам источника, которому известно об этой встрече, бывший российский сенатор и банкир Александр Торшин был представлен Трампу-младшему на мероприятии в мае 2016 года, организованном Национальной стрелковой ассоциацией США (NRA). Как отмечается, они говорили в течение двух-трех минут.
Источник сообщил, что они не говорили о кампании президента Д.Трампа и в основном обсуждали огнестрельное оружие.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СМИ обнародовали деловые связи администрации Трампа с окружением Путина
Адвокат Алан Футерфас, представлявший старшего сына президента, сказал в заявлении, что Трамп-младший "присутствовал на съезде NRA и ужинал, когда знакомый попросил его поздороваться с Торшином и представиться".
"Они немного поговорили в течение нескольких минут и вернулись к ужину, отдельно один от другого", - сказал адвокат.
Ранее судебный комитет сената США захотел получить информацию от советника Белого дома Джареда Кушнера о просьбе, которую он получил в прошлом году, организовать встречу между А.Торшином и Д.Трампом.
Указано, что А.Торшин хотел встретиться с президентом США и запрос был сделан через посредника. Запрос, как сообщается, был отправлен по электронной почте чиновникам штаба Д.Трампа, включая бывшего главу кампании Пола Манафорта, перед отправкой Дж.Кушнеру, который отклонил запрос.
Напомним, зять Д.Трампа не передал сенату США запрошенную информацию о связи со РФ.