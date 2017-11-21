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Трамп-младший общался с российским банкиром со связями с Путиным

Трамп-младший общался с российским банкиром со связями с Путиным

Киев  •  УНН

 • 17246 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Дональд Трамп-младший в прошлом году общался с российским банкиром, имеющим связи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Hill.

По словам источника, которому известно об этой встрече, бывший российский сенатор и банкир Александр Торшин был представлен Трампу-младшему на мероприятии в мае 2016 года, организованном Национальной стрелковой ассоциацией США (NRA). Как отмечается, они говорили в течение двух-трех минут.

Источник сообщил, что они не говорили о кампании президента Д.Трампа и в основном обсуждали огнестрельное оружие.

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Адвокат Алан Футерфас, представлявший старшего сына президента, сказал в заявлении, что Трамп-младший "присутствовал на съезде NRA и ужинал, когда знакомый попросил его поздороваться с Торшином и представиться".

"Они немного поговорили в течение нескольких минут и вернулись к ужину, отдельно один от другого", - сказал адвокат.

Ранее судебный комитет сената США захотел получить информацию от советника Белого дома Джареда Кушнера о просьбе, которую он получил в прошлом году, организовать встречу между А.Торшином и Д.Трампом.

Указано, что А.Торшин хотел встретиться с президентом США и запрос был сделан через посредника. Запрос, как сообщается, был отправлен по электронной почте чиновникам штаба Д.Трампа, включая бывшего главу кампании Пола Манафорта, перед отправкой Дж.​​Кушнеру, который отклонил запрос.

Напомним, зять Д.Трампа не передал сенату США запрошенную информацию о связи со РФ.

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