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Трамп-молодший спілкувався з російським банкіром зі зв'язками з Путіним

Трамп-молодший спілкувався з російським банкіром зі зв'язками з Путіним

Київ • УНН

 • 17252 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Дональд Трамп-молодший минулого року спілкувався з російським банкіром, який має зв'язки з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Hill.

За словами джерела, якому відомо про цю зустріч, колишній російський сенатор і банкір Олександр Торшин був представлений Трампу-молодшому на заході в травні 2016 року, організованому Національною стрілецькою асоціацією США (NRA). Як наголошується, вони говорили протягом двох-трьох хвилин.

Джерело повідомило, що вони не говорили про кампанію президента Д.Трампа і в основному обговорювали вогнепальну зброю.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗМІ оприлюднили ділові зв'язки адміністрації Трампа з оточенням Путіна

Адвокат Алан Футерфас, який представляє старшого сина президента, сказав у заяві, що Трамп-молодший "був присутній на з'їзді NRA і вечеряв, коли знайомий попросив його привітатися з Торшиним і представитися".

"Вони трохи поговорили протягом декількох хвилин і повернулися до вечері, окремо один від іншого", - сказав адвокат.

Раніше судовий комітет сенату США захотів отримати інформацію від радника Білого дому Джареда Кушнера про прохання, яке він отримав минулого року, організувати зустріч між О.Торшиним і Д.Трампом.

Зазначено, що О.Торшин хотів зустрітися з президентом США і запит був зроблений через посередника. Запит, як повідомляється, був відправлений електронною поштою чиновникам штабу Д.Трампа, включаючи колишнього голову кампанії Пола Манафорта, перед відправкою Дж.Кушнеру, який відхилив запит.

Нагадаємо, зять Д.Трампа не передав сенату США інформацію про зв'язок з РФ.

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