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Трамп ищет альтернативу Boeing для новых самолетов Air Force One: NYT узнало о привлечении Маска

Трамп ищет альтернативу Boeing для новых самолетов Air Force One: NYT узнало о привлечении Маска

Киев  •  УНН

 • 7270 просмотра

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Трамп недоволен задержкой поставки двух новых президентских самолетов Boeing до 2027-2028 годов. Администрация США рассматривает альтернативы и привлекла Илона Маска для решения проблемы.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что его администрация «рассматривает альтернативы» Boeing после задержек с поставкой двух новых моделей президентского самолета США Air Force One, сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

«Я недоволен Boeing, - сказал Трамп журналистам на борту своего нынешнего самолета. - Мы рассматриваем альтернативы, потому что это занимает Boeing слишком много времени».

Американский аэрокосмический гигант согласился в 2018 году поставить два самолета 747-8 до конца 2024 года за 3,9 миллиарда долларов - оба готовы к перевозке того, кто в то время возглавлял Белый дом.

Но субподрядчик обанкротился, а пандемия коронавируса нарушила производство, заставив Boeing перенести дату поставки на 2027 и 2028 годы.

Трамп заявил, что открыт для покупки самолетов «из другой страны», но не будет рассматривать европейского конкурента Boeing Airbus для строительства самолетов.

Air Force One - это самолет с высокой степенью кастомизации, который включает высокотехнологичные средства связи, медицинский отсек и систему обороны.

Нынешние самолеты Air Force One сталкиваются с ростом затрат на техническое обслуживание и используют детали, которые все больше стареют.

Как пишет The New York Times, Трамп, разгневанный задержками с поставкой двух новых самолетов Air Force One, уполномочил Илона Маска изучить радикальные варианты, чтобы подтолкнуть Boeing к более быстрым действиям, включая смягчение стандартов допуска для тех, кто работает на президентских самолетах.

Его администрация даже обсуждала, можно ли приобрести и переоборудовать роскошный самолет во время ожидания, по словам пяти человек, осведомленных о дискуссии.

Маск, которого Трамп использовал, чтобы сократить федеральное правительство, был в центре обсуждений - консультируясь с военными, Белым домом и Boeing, сказали люди.

Дополнение

Комментарии Трампа - последний удар по Boeing, которая находится в тяжелом положении и сообщила об убытках в 11,8 млрд долларов в прошлом году.

Компания продолжает испытывать удар из-за более чем семинедельной забастовки рабочих, которая привела к закрытию двух крупных сборочных заводов.

Результаты Boeing также были омрачены проблемным полетом в январе 2024 года, когда самолет 737 MAX авиакомпании Alaska Airlines совершил аварийную посадку после того, как в самолете во время полета вырвало иллюминатор.

После этого инцидента Boeing столкнулся с усиленным контролем со стороны американских авиарегуляторов и снизил объемы производства.

Boeing также страдает от устаревших контрактов на оборону с фиксированной стоимостью, которые привели к убыткам для компании.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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