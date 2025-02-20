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Трамп шукає альтернативу Boeing для нових літаків Air Force One: NYT дізналося про залучення Маска

Трамп шукає альтернативу Boeing для нових літаків Air Force One: NYT дізналося про залучення Маска

Київ • УНН

 • 21055 перегляди

Трамп незадоволений затримкою поставки двох нових президентських літаків Boeing до 2027-2028 років. Адміністрація США розглядає альтернативи та залучила Ілона Маска для вирішення проблеми.

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що його адміністрація "розглядає альтернативи" Boeing після затримок із постачанням двох нових моделей президентського літака США Air Force One, повідомляє AFP, пише УНН.

Деталі

"Я незадоволений Boeing, - сказав Трамп журналістам на борту свого нинішнього літака. - Ми розглядаємо альтернативи, тому що це займає Boeing занадто багато часу".

Американський аерокосмічний гігант погодився 2018 року поставити два літаки 747-8 до кінця 2024 року за 3,9 мільярда доларів - обидва готові до перевезення того, хто на той час очолював Білий дім.

Але субпідрядник збанкрутував, а пандемія коронавірусу порушила виробництво, змусивши Boeing перенести дату постачання на 2027 та 2028 роки.

Трамп заявив, що відкритий щоло покупки літаків "з іншої країни", але не розглядатиме європейського конкурента Boeing Airbus для будівництва літаків.

Air Force One - це літак з високим ступенем кастомізації, який включає високотехнологічні засоби зв'язку, медичний відсік і систему оборони.

Нинішні літаки Air Force One стикаються зі зростанням витрат на технічне обслуговування та використовують деталі, які все більше старіють.

Як пише The New York Times, Трамп, розгніваний затримками з постачанням двох нових літаків Air Force One, уповноважив Ілона Маска вивчити радикальні варіанти, щоб підштовхнути Boeing до швидших дій, включаючи пом’якшення стандартів допуску для тих, хто працює на президентських літаках.

Його адміністрація навіть обговорювала, чи можна придбати та переобладнати розкішний літак під час очікування, за словами п'яти осіб, обізнаних про дискусію.

Маск, якого Трамп використав, щоб скоротити федеральний уряд, був у центрі обговорень - консультуючись із військовими, Білим домом та Boeing, сказали люди.

Доповнення

Коментарі Трампа - останній удар по Boeing, яка перебуває у важкому становищі і повідомила про збитки в 11,8 млрд доларів минулого року.

Компанія продовжує зазнавати удару через більш ніж семитижневий страйк робітників, який призвів до закриття двох великих складальних заводів.

Результати Boeing також були затьмарені проблемним польотом у січні 2024 року, коли літак 737 MAX авіакомпанії Alaska Airlines здійснив аварійну посадку після того, як у літаку під час польоту вирвало ілюмінатор.

Після цього інциденту Boeing зіткнувся з посиленим контролем з боку американських авіарегуляторів та знизив обсяги виробництва.

Boeing також страждає від застарілих контрактів на оборону з фіксованою вартістю, які спричинили збитки для компанії.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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