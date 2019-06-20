Трамп: Иран сегодня сделал большую ошибку

“Иран осуществил очень большую ошибку!”, — написал Трамп.

Ранее сегодня иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил об уничтожении на юге Ирана американского беспилотного летательного аппарата RQ-4 Global Hawk.

Вспоминает, в США подтвердили сбитие своего беспилотника иранской ракетой. Сообщение о падении беспилотника RQ-4 Global Hawk появилось после того, как военные США заявили, что Иран выпустил ракету по еще одному беспилотнику на прошлой неделе, который отреагировал на нападение на два нефтяных танкера у Оманского залива. США обвиняют Иран в нападении на корабли, что Тегеран отрицает.