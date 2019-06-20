Трамп: Іран сьогодні зробив велику помилку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп прокоментував події, що відбулися сьогодні в Ірані, де був збитий американський безпілотний літальний апарат. У себе в Twitter американський лідер повідомив, що Іран зробив велику помилку, передає УНН.
“Іран здійснив дуже велику помилку!”, — написав Трамп.
Раніше сьогодні іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) оголосив про знищення на півдні Ірану американського безпілотного літального апарату RQ-4 Global Hawk.
Згадом, у США підтвердили збиття свого безпілотника іранською ракетою. Повідомлення про падіння безпілотника RQ-4 Global Hawk з’явилося після того, як військові США заявили, що Іран випустив ракету по ще одному безпілотнику минулого тижня, який відреагував на напад на два нафтові танкери біля Оманської затоки. США звинувачують Іран в нападі на кораблі, що Тегеран заперечує.