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Трамп и Стармер провели телефонный разговор: о чем говорили

Трамп и Стармер провели телефонный разговор: о чем говорили

Киев  •  УНН

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Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Стороны обсудили ситуацию в Газе, торговлю и договорились о личной встрече в ближайшее время.

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Британии Киром Стармером. Стороны говорили о личном, политике и взаимоотношениях между странами. Об этом информирует УНН со ссылкой на  сайт Британского Правительства.

Детали

Отмечается, что в воскресенье, 26 января состоялся телефонный разговор премьер-министра Великобритании с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Президент Трамп начал с того, что выразил соболезнования премьер-министру из-за потери брата. Премьер-министр поблагодарил президента Трампа за добрые слова и поздравил его с инаугурацией

- говорится в заметке.

Премьер-министр отдал должное роли президента Трампа в обеспечении знаменательного соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа.

Президент поздравил освобождение Эмили Дамари и передал наилучшие пожелания ее семье. Они обсудили важность совместной работы по обеспечению безопасности на Ближнем Востоке

- сообщает Британское правительство.

Кроме того, стороны обсудили вопросы торговли и экономики, а Стармер рассказал, как Британия дерегулирует экономику для стимулирования роста.

Также во время телефонного звонка лидеры двух стран отметили важность тесных и теплых связей между Британией и США, а Трамп, со своей стороны, заявил о своем уважении и приверженности к королевской семье.

По итогу разговора главные представители двух стран договорились в ближайшее время встретиться и выразили надежду на дальнейшее обсуждение.

Напомним

Дональд Трамп может стать первым политиком в современной истории, которого королевская семья Великобритании примет с двумя государственными визитами. Это новая стратегия премьер-министра Кира Стармера для установления прочных личных взаимоотношений лидеров. 

Трамп предлагает новое решение для палестинских беженцев из Газы26.01.25, 05:44 • 32082 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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