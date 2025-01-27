Трамп и Стармер провели телефонный разговор: о чем говорили
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Стороны обсудили ситуацию в Газе, торговлю и договорились о личной встрече в ближайшее время.
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Британии Киром Стармером. Стороны говорили о личном, политике и взаимоотношениях между странами. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт Британского Правительства.
Детали
Отмечается, что в воскресенье, 26 января состоялся телефонный разговор премьер-министра Великобритании с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.
Президент Трамп начал с того, что выразил соболезнования премьер-министру из-за потери брата. Премьер-министр поблагодарил президента Трампа за добрые слова и поздравил его с инаугурацией
Премьер-министр отдал должное роли президента Трампа в обеспечении знаменательного соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа.
Президент поздравил освобождение Эмили Дамари и передал наилучшие пожелания ее семье. Они обсудили важность совместной работы по обеспечению безопасности на Ближнем Востоке
Кроме того, стороны обсудили вопросы торговли и экономики, а Стармер рассказал, как Британия дерегулирует экономику для стимулирования роста.
Также во время телефонного звонка лидеры двух стран отметили важность тесных и теплых связей между Британией и США, а Трамп, со своей стороны, заявил о своем уважении и приверженности к королевской семье.
По итогу разговора главные представители двух стран договорились в ближайшее время встретиться и выразили надежду на дальнейшее обсуждение.
Напомним
Дональд Трамп может стать первым политиком в современной истории, которого королевская семья Великобритании примет с двумя государственными визитами. Это новая стратегия премьер-министра Кира Стармера для установления прочных личных взаимоотношений лидеров.
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