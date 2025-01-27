Трамп і Стармер провели телефонну розмову: про що говорили
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. Сторони обговорили ситуацію в Газі, торгівлю та домовились про особисту зустріч найближчим часом.
Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. Сторони говорили про особисте, політику і взаємини між країнами. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Британського Уряду.
Деталі
Зазначається, що в неділю, 26 січня відбулася телефонна розмова прем'єр-міністра Великої Британії з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.
Президент Трамп почав з того, що висловив співчуття прем'єр-міністру через втрату брата. Прем'єр-міністр подякував президенту Трампу за добрі слова та привітав його з інавгурацією
Прем'єр-міністр віддав належне ролі президента Трампа в забезпеченні знаменної угоди про припинення вогню і звільнення заручників у секторі Газа.
Президент привітав звільнення Емілі Дамарі та передав найкращі побажання її родині. Вони обговорили важливість спільної роботи із забезпечення безпеки на Близькому Сході
Крім того, сторони обговорили питання торгівлі та економіки, а Стармер розповів, як Британія дерегулює економіку для стимулювання зростання.
Також під час телефонного дзвінка лідери двох країн наголосили на важливості тісних і теплих зв'язків між Британією і США, а Трамп, зі свого боку, заявив про свою повагу і прихильність до королівської сім'ї.
За підсумком розмови головні представники двох країн домовилися найближчим часом зустрітися і висловили надію на подальше обговорення.
Нагадаємо
Дональд Трамп може стати першим політиком у сучасній історії, якого королівська сім'я Великої Британії прийме з двома державними візитами. Це нова стратегія прем'єр-міністра Кіра Стармера для встановлення міцних особистих взаємин лідерів.
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