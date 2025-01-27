Трамп і Стармер провели телефонну розмову: про що говорили

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. Сторони говорили про особисте, політику і взаємини між країнами. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Британського Уряду.

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Зазначається, що в неділю, 26 січня відбулася телефонна розмова прем'єр-міністра Великої Британії з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Президент Трамп почав з того, що висловив співчуття прем'єр-міністру через втрату брата. Прем'єр-міністр подякував президенту Трампу за добрі слова та привітав його з інавгурацією - йдеться у дописі.

Прем'єр-міністр віддав належне ролі президента Трампа в забезпеченні знаменної угоди про припинення вогню і звільнення заручників у секторі Газа.

Президент привітав звільнення Емілі Дамарі та передав найкращі побажання її родині. Вони обговорили важливість спільної роботи із забезпечення безпеки на Близькому Сході - повідомляє Британський Уряд.

Крім того, сторони обговорили питання торгівлі та економіки, а Стармер розповів, як Британія дерегулює економіку для стимулювання зростання.

Також під час телефонного дзвінка лідери двох країн наголосили на важливості тісних і теплих зв'язків між Британією і США, а Трамп, зі свого боку, заявив про свою повагу і прихильність до королівської сім'ї.

За підсумком розмови головні представники двох країн домовилися найближчим часом зустрітися і висловили надію на подальше обговорення.

Нагадаємо

Дональд Трамп може стати першим політиком у сучасній історії, якого королівська сім'я Великої Британії прийме з двома державними візитами. Це нова стратегія прем'єр-міністра Кіра Стармера для встановлення міцних особистих взаємин лідерів.

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