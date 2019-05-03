Трамп и Путин провели телефонные переговоры
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры продолжительностью около часа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
Путин и Трамп обсудили доклад Мюллера в ходе телефонного разговора, ситуацию в Венесуэле и КНДР, возможность продления ДСНВ (Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений- ред.), заключения нового схожего соглашения между РФ, США и КНР.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в ходе брифинга для журналистов заявила, что разговор прошел "в позитивном ключе".
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Как сообщал УНН, премьер Японии на встрече с Трампом в Вашингтоне обсуждали подход Путина в КНДР.