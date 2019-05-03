Трамп и Путин провели телефонные переговоры

Путин и Трамп обсудили доклад Мюллера в ходе телефонного разговора, ситуацию в Венесуэле и КНДР, возможность продления ДСНВ (Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений- ред.), заключения нового схожего соглашения между РФ, США и КНР.



Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в ходе брифинга для журналистов заявила, что разговор прошел "в позитивном ключе".



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Как сообщал УНН, премьер Японии на встрече с Трампом в Вашингтоне обсуждали подход Путина в КНДР.





