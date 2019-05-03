Трамп представил Сенату кандидатуру на пост постоянного представителя США при ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Президент Дональд Трамп направил Сенату кандидатуру Келли Крафт на пост постпреда США при ООН. Об этом говорится в сообщении Белого дома, передает УНН.
Сейчас Крафт занимает пост посла США в Канаде. Теперь ее кандидатуру на новую должность должна утвердить верхняя палата американского парламента. Дата соответствующих слушаний пока неизвестна.
Кандидатуру Крафт Трамп выдвинул в конце февраля. Изначально президент выбрал пресс-секретаря Госдепартамента Хизер Нойерт, но она отказалась из-за “интересов семьи”. В случае одобрения Сената Крафт заменит постпреда Никки Хейли, ушедшую в конце минувшего года с поста. Причины ее отставки не назывались.
Как сообщал УНН, экс-постпред США при ООН Никки Хейли войдет в совет директоров Boeing.