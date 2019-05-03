Трамп представив Сенату кандидатуру на пост постійного представника США при ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Президент Дональд Трамп направив Сенату кандидатуру Келлі Крафт на пост постійного представника США при ООН. Про це йдеться в повідомленні Білого дому, передає УНН.
Зараз Крафт займає пост посла США в Канаді. Тепер її кандидатуру на нову посаду повинна затвердити верхня палата американського парламенту. Дата відповідних слухань поки невідома.
Кандидатуру Крафт Трамп висунув в кінці лютого. Спочатку президент вибрав прес-секретаря Держдепартаменту Хізер Нойерт, але вона відмовилася через “інтереси сім’ї”. У разі схвалення Сенату Крафт замінить постпреда Ніккі Хейлі, яка пішла в кінці минулого року з посади. Причини її відставки не називалися.
Як повідомляв УНН, екс-постпред США при ООН Ніккі Хейлі увійде до ради директорів Boeing.