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Трамп представив Сенату кандидатуру на пост постійного представника США при ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Президент Дональд Трамп направив Сенату кандидатуру Келлі Крафт на пост постійного представника США при ООН. Про це йдеться в повідомленні Білого дому, передає УНН.

Зараз Крафт займає пост посла США в Канаді. Тепер її кандидатуру на нову посаду повинна затвердити верхня палата американського парламенту. Дата відповідних слухань поки невідома.

Кандидатуру Крафт Трамп висунув в кінці лютого. Спочатку президент вибрав прес-секретаря Держдепартаменту Хізер Нойерт, але вона відмовилася через “інтереси сім’ї”. У разі схвалення Сенату Крафт замінить постпреда Ніккі Хейлі, яка пішла в кінці минулого року з посади. Причини її відставки не називалися.

Як повідомляв УНН, екс-постпред США при ООН Ніккі Хейлі увійде до ради директорів Boeing.

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