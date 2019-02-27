Екс-постпред США при ООН Ніккі Хейлі увійде до ради директорів Boeing

Як повідомляє Reuters, очікується, що зарплата Хейлі на новій посаді має скласти близько 300 тисяч доларів США, що значно більше, ніж вона отримувала під час роботи на держслужбі.

Нагадаємо, що Хейлі в 2011 році стала першою жінкою на посаді губернатора Південної Кароліни, а до цього її тричі поспіль обирали до палати представників штату. У 2017-2018 роках вона була постійною представницею США при ООН.

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За освітою Хейлі — бухгалтерка. До того, як піти в політику, вона працювала за спеціальністю, зокрема фінансовою директоркою у сімейній компанії.

Як повідомляв УНН, президент Дональд Трамп висунув в постійні представники США при ООН кандидатуру Келлі Крафт, яка в даний час є американським послом в Канаді.