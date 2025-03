Трамп оголосив кандидатуру нового постпреда США при ООН

“Радий оголосити, що Келлі Крафт, наш нинішній посол в Канаді, висунута в якості посла Сполучених Штатів при Організації Об’єднаних Націй... Келлі виконала видатну роботу, представляючи нашу націю, і у мене немає сумнівів, що під її керівництвом наша країна буде представлена на найвищому рівні. Поздоровлення Келлі і усій її сім’ї!”, — написав Трамп.

Крафт повинна буде змінити Ніккі Хейлі, яка пішла в кінці минулого року з цієї посади. Постпредів США при ООН призначає президент з наступним затвердженням в сенаті. З 1 січня Сполучені Штати в ООН тимчасово представляє Джонатан Коен.

Про рішення Ніккі Хейлі залишити пост постійного представника США при ООН стало відомо ще в жовтні. Дональд Трамп прийняв її відставку і в Білому домі почалися пошуки кандидатів їй на заміну. Причини відходу Кейлі з посади постпреда не називалися, сама вона заявила, що робота в ООН була “честю усього життя”.

