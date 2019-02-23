Трамп оголосив кандидатуру нового постпреда США при ООН

“Радий оголосити, що Келлі Крафт, наш нинішній посол в Канаді, висунута в якості посла Сполучених Штатів при Організації Об’єднаних Націй... Келлі виконала видатну роботу, представляючи нашу націю, і у мене немає сумнівів, що під її керівництвом наша країна буде представлена на найвищому рівні. Поздоровлення Келлі і усій її сім’ї!”, — написав Трамп.

Крафт повинна буде змінити Ніккі Хейлі, яка пішла в кінці минулого року з цієї посади. Постпредів США при ООН призначає президент з наступним затвердженням в сенаті. З 1 січня Сполучені Штати в ООН тимчасово представляє Джонатан Коен.

Про рішення Ніккі Хейлі залишити пост постійного представника США при ООН стало відомо ще в жовтні. Дональд Трамп прийняв її відставку і в Білому домі почалися пошуки кандидатів їй на заміну. Причини відходу Кейлі з посади постпреда не називалися, сама вона заявила, що робота в ООН була “честю усього життя”.

....Kelly has done an outstanding job representing our Nation and I have no doubt that, under her leadership, our Country will be represented at the highest level. Congratulations to Kelly and her entire family!

Як повідомляв УНН, Нойерт зняла свою кандидатуру на постпреда США при ООН.