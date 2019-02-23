Трамп объявил кандидатуру нового постпреда США при ООН

“Рад объявить, что Келли Крафт, наш нынешний посол в Канаде, выдвинута в качестве посла Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций... Келли проделала выдающуюся работу, представляя нашу нацию, и у меня нет сомнений, что под ее руководством наша страна будет представлена на самом высоком уровне. Поздравления Келли и всей ее семье!”, — написал Трамп.

Крафт должна будет сменить Никки Хейли, ушедшую в конце минувшего года с этого поста. Постпредов США при ООН назначает президент с последующим утверждением в сенате. С 1 января Соединенные Штаты в ООН временно представляет Джонатан Коэн.

О решении Никки Хейли оставить пост постоянного представителя США при ООН стало известно еще в октябре. Дональд Трамп принял ее отставку и в Белом доме начались поиски кандидатов ей на замену. Причины ухода Кейли с должности постпреда не назывались, сама она заявила, что работа в ООН была “честью всей жизни”.

.... Kelly has done an outstanding job representing our Nation and I have no doubt that, under her leadership, our Country will be represented at the highest level. Congratulations to Kelly and her entire family!

Как сообщал УНН, Нойерт сняла свою кандидатуру на постпреда США при ООН.