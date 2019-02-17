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Науерт зняла свою кандидатуру на постпреда США при ООН

Науерт зняла свою кандидатуру на постпреда США при ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. Глава прес-служби Держдепартаменту Хезер Науерт зняла свою кандидатуру з висунення на пост постійного представника США при ООН. Про це йдеться в заяві американського дипвідомства, опублікованому в суботу, повідомляє УНН.

"Останні два місяці були виснажливими для моєї сім'ї, заради неї я знімаю свою кандидатуру з висунення на пост постійного представника", - наводяться в повідомленні слова Науерт.

Довідка УНН: Хезер Науерт - 7 грудня 2018 року президент США Дональд Трамп висунув кандидатуру Хезер Науерт на пост представника США при ООН. До призначення на цю посаду працювала офіційним представником Держдепу США, а до цього журналісткою та ведучою новин телеканалу Fox News Channel.

Як повідомляв УНН, офіційна представниця Державного департаменту Хезер Науерт опублікувала на офіційному Twitter-акаунті слова співчуття від імені зовнішньополітичного відомства США та заклик до української влади знайти винних у нападі на радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк, додавши до допису теги #мовчання_вбиває та #хтозамовив.

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