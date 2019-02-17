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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 56962 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 125907 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 126984 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 123799 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117685 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145220 просмотра

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Хезер Науерт сняла свою кандидатуру на постпреда США при ООН

Хезер Науерт сняла свою кандидатуру на постпреда США при ООН

Киев  •  УНН

 • 9838 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науерт сняла свою кандидатуру с выдвижения на пост постоянного представителя США при ООН. Об этом говорится в заявлении американского дипведомства, опубликованном в субботу, сообщает УНН.

"Последние два месяца были изнурительными для моей семьи, ради нее я снимаю свою кандидатуру с выдвижения на пост постоянного представителя", - приводятся в сообщении слова Науерт.

Справка УНН: Хезер Науерт - 7 декабря 2018 президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Хезер Науерт на пост представителя США при ООН. До назначения на эту должность работала официальным представителем Госдепа США, а до этого журналисткой и ведущей новостей телеканала Fox News Channel.

Как сообщал УНН, официальный представитель Государственного департамента Хезер Науерт опубликовала на официальном Twitter-аккаунте слова соболезнования от имени внешнеполитического ведомства США и призыв к украинской власти найти виновных в нападении на советница мэра Херсона Екатерину Гандзюк, добавив к сообщению теги #мовчання_вбивае и #хтозамовив.

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