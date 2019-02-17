Хезер Науерт сняла свою кандидатуру на постпреда США при ООН

"Последние два месяца были изнурительными для моей семьи, ради нее я снимаю свою кандидатуру с выдвижения на пост постоянного представителя", - приводятся в сообщении слова Науерт.

Справка УНН: Хезер Науерт - 7 декабря 2018 президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Хезер Науерт на пост представителя США при ООН. До назначения на эту должность работала официальным представителем Госдепа США, а до этого журналисткой и ведущей новостей телеканала Fox News Channel.

Как сообщал УНН, официальный представитель Государственного департамента Хезер Науерт опубликовала на официальном Twitter-аккаунте слова соболезнования от имени внешнеполитического ведомства США и призыв к украинской власти найти виновных в нападении на советница мэра Херсона Екатерину Гандзюк, добавив к сообщению теги #мовчання_вбивае и #хтозамовив.