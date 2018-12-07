Трамп вирішив призначити Хезер Науерт новим постпредом США при ООН - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп прийняв рішення призначити керівницю прес-служби Держдепартаменту Хезер Науерт постійним представником країни при ООН після відставки з цієї посади Ніккі Хейлі. Про це повідомило агентство Bloomberg, інформує УНН.
Воно посилається на інформацію, отриману від трьох джерел. Інших деталей не наводиться.
Як інформував телеканал Fox News, глава держави офіційно оголосить про своє рішення в п’ятницю, 7 грудня.
Трамп на початку листопада заявив журналістам, що прийме рішення щодо кандидатури нового постпреда США при ООН до кінця року. Хейлі, що займає цю посаду з січня 2017 року, оголосила 9 жовтня про свою відставку. Як очікується, вона піде з посади в січні 2019 року. Щоб стати постійним представником США при ООН, кандидат повинен спочатку отримати схвалення.
Як повідомляв УНН, миротворці ООН підтвердили інформацію Ізраїлю про тунель на кордоні з Ліваном.