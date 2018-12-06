Миротворці ООН підтвердили інформацію Ізраїлю про тунель на кордоні з Ліваном
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Тимчасові сили ООН в Лівані (ТСООНЛ) підтвердили в четвер інформацію про існування виявленого Армією оборони Ізраїлю тунелю на лівано-ізраїльському кордоні. Про це повідомляється на Twitter місії, передає УНН.
“На підставі інспекції, ТСООНЛ може підтвердити наявність тунелю в даному місці”, — йдеться в заяві.
У вівторок прес-служба Армії оборони Ізраїлю повідомила про виявлення першого тунелю, проритого з Лівану рухом “Хезболлах” на територію єврейської держави. У той же день офіційний представник ізраїльських військових Джонатан Конрікус повідомив в ході брифінгу для іноземних журналістів, що Ізраїль почав операцію “Північний щит” з пошуку і знищення проритих в Ізраїль тунелів ліванського шиїтського руху “Хезболлах”.
Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху повідомив у вівторок, що попросив делегацію єврейської держави при ООН домогтися термінового скликання Ради Безпеки всесвітньої організації для обговорення будівництва тунелів на кордоні бойовиками ліванської шиїтської організації “Хезболлах”.