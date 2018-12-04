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Ізраїль вимагає термінового засідання РБ ООН через тунелі "Хезболлах"

Київ • УНН

 • 7052 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху повідомив у вівторок, що попросив делегацію єврейської держави при ООН домогтися термінового скликання Ради Безпеки всесвітньої організації для обговорення будівництва тунелів на кордоні бойовиками ліванської шиїтської організації “Хезболлах”, інформує УНН.

Ізраїль вимагає термінового засідання РБ ООН через тунелі "Хезболлах"

“Я попросив ізраїльську делегацію при ООН домагатися термінового скликання Ради Безпеки для обговорення дій “Хезболлах”, — сказав прем’єр, виступаючи у вівторок в будівлі міноборони в Тель-Авіві після закінчення засідання з безпеки за участю ключових міністрів і керівництва силовиків.

“Я буду обговорювати цю проблему в найближчі дні зі світовими лідерами, включаючи генерального секретаря ООН Антоніу Гуттеріша”, — додав Нетаньяху, трансляцію виступу якого вели всі основні телеканали єврейської держави.

Прем’єр також повідомив, що “віддав розпорядження почати операцію Армії оборони Ізраїлю „Північний щит“, метою якої є припинення загрози від терористичних тунелів на кордоні з Ліваном”. “Операція триватиме до тих пір, поки ми не досягнемо наших цілей і не гарантуємо безпеку Ізраїлю”, — додав він. За словами Нетаньяху, бойовики “Хезболлах” риють тунелі в Ізраїль з Лівану під кордоном “для перекидання терористів”.

Нетаньяху зазначив, що обговорив з держсекретарем США введення нових санкцій проти руху “Хезболлах”.

Як повідомляв УНН, Помпео на зустрічі з Нетаньяху підкреслив абсолютне право Ізраїлю на самооборону.

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