Израиль требует срочного заседания СБ ООН из-за туннелей "Хезболлах"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил во вторник, что попросил делегацию еврейского государства при ООН добиться срочного созыва Совета Безопасности всемирной организации для обсуждения строительства тоннелей на границе боевиками ливанской шиитской организации “Хезболлах”, передает УНН.
“Я попросил израильскую делегацию при ООН добиваться срочного созыва Совета Безопасности для обсуждения действий “Хезболлах”, — сказал премьер, выступая во вторник в здании минобороны в Тель-Авиве по завершении заседания по безопасности с участием ключевых министров и руководства силовиков.
“Я буду обсуждать эту проблему в ближайшие дни с мировыми лидерами, включая генерального секретаря ООН Антониу Гуттеришем”, — добавил Нетаньяху, трансляцию выступления которого вели все основные телеканалы еврейского государства.
Премьер также сообщил, что “отдал распоряжение начать операцию Армии обороны Израиля „Северный щит“, целью которой является пресечение угрозы от террористических тоннелей на границе с Ливаном”. “Операция продолжится до тех пор, пока мы не достигнем наших целей и не гарантируем безопасность Израиля”, — добавил он. По словам Нетаньяху, боевики “Хезболлах” роют тоннели в Израиль из Ливана под границей “для переброски террористов”.
Нетаньяху отметил, что обсудил с госсекретарем США введение новых санкций против движения “Хезболлах”.
Как сообщал УНН, Помпео на встрече с Нетаньяху подчеркнул абсолютное право Израиля на самооборону.