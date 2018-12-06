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Миротворцы ООН подтвердили информацию Израиля о тоннеле на границе с Ливаном

Киев • УНН

 • 14159 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) подтвердили в четверг информацию о существовании обнаруженного Армией обороны Израиля тоннеля на ливано-израильской границе. Об этом сообщается на Twitter миссии, передает УНН.

Миротворцы ООН подтвердили информацию Израиля о тоннеле на границе с Ливаном

“На основании инспекции, ВСООНЛ может подтвердить наличие тоннеля в данном месте”, — говорится в заявлении.

Во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об обнаружении первого тоннеля, прорытого из Ливана движением “Хезболлах” на территорию еврейского государства. В тот же день официальный представитель израильских военных Джонатан Конрикус сообщил в ходе брифинга для иностранных журналистов, что Израиль начал операцию “Северный щит” по поиску и уничтожению прорытых в Израиль тоннелей ливанского шиитского движения “Хезболлах”.

Как сообщал УНН, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил во вторник, что попросил делегацию еврейского государства при ООН добиться срочного созыва Совета Безопасности всемирной организации для обсуждения строительства тоннелей на границе боевиками ливанской шиитской организации “Хезболлах”.

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