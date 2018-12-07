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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Трамп решил назначить Хезер Науерт новым постпредом США при ООН - СМИ

Киев • УНН

 • 11841 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп принял решение назначить руководительницу пресс-службы Госдепартамента Хезер Науерт постоянным представителем страны при ООН после ухода с этой должности Никки Хейли. Об этом сообщило агентство Bloomberg, передает УНН.

Трамп решил назначить Хезер Науерт новым постпредом США при ООН - СМИ

Оно ссылается на информацию, полученную от трех источников. Иных деталей не приводится.

Как информировал телеканал Fox News, глава государства официально объявит о своем решении в пятницу, 7 декабря.

Трамп в начале ноября заявил журналистам, что примет решение по кандидатуре нового постпреда США при ООН к концу года. Хейли, занимающая этот пост с января 2017 года, объявила 9 октября о своей отставке. Как ожидается, она покинет должность в январе 2019 года. Чтобы стать постпредом США при ООН, кандидат должен сначала получить одобрение

Как сообщал УНН, миротворцы ООН подтвердили информацию Израиля о тоннель на границе с Ливаном.

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