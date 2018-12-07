Трамп решил назначить Хезер Науерт новым постпредом США при ООН - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп принял решение назначить руководительницу пресс-службы Госдепартамента Хезер Науерт постоянным представителем страны при ООН после ухода с этой должности Никки Хейли. Об этом сообщило агентство Bloomberg, передает УНН.
Оно ссылается на информацию, полученную от трех источников. Иных деталей не приводится.
Как информировал телеканал Fox News, глава государства официально объявит о своем решении в пятницу, 7 декабря.
Трамп в начале ноября заявил журналистам, что примет решение по кандидатуре нового постпреда США при ООН к концу года. Хейли, занимающая этот пост с января 2017 года, объявила 9 октября о своей отставке. Как ожидается, она покинет должность в январе 2019 года. Чтобы стать постпредом США при ООН, кандидат должен сначала получить одобрение
Как сообщал УНН, миротворцы ООН подтвердили информацию Израиля о тоннель на границе с Ливаном.