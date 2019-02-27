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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 3347 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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10:25 • 31779 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 121456 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123764 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122187 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141253 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145165 просмотра

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Экс-постпред США при ООН Никки Хейли войдет в совет директоров Boeing

Экс-постпред США при ООН Никки Хейли войдет в совет директоров Boeing

Киев  •  УНН

 • 7917 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Американская компания Boeing во вторник, 26 февраля, сообщила о номинации в свой совет директоров Никки Хейли, ранее постоянную представительницу Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных Наций. В пресс-релизе компании говорится, что кандидатуру Хейли будет вынесен на голосование на годовом общем собрании акционеров компании 29 апреля, передает УНН.

Как сообщает Reuters, ожидается, что зарплата Хейли на новой должности должна составить около 300 тысяч долларов США, что значительно больше, чем она получала во время работы на госслужбе.

Напомним, что Хейли в 2011 году стала первой женщиной на посту губернатора Южной Каролины, а до этого ее трижды подряд избирали в палату представителей штата. В 2017-2018 годах она была постоянной представительницей США при ООН.

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По образованию Хейли - бухгалтер. До того, как пойти в политику, она работала по специальности, в частности финансовой директором в семейной компании.

Как сообщал УНН, президент Дональд Трамп выдвинул в постоянные представители США при ООН кандидатуру Келли Крафт, которая в настоящее время является американским послом в Канаде.

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