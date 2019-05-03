Трамп і Путін провели телефонні переговори
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін провели телефонні переговори тривалістю близько години. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
Путін і Трамп обговорили доповідь Мюллера в ході телефонної розмови, ситуацію в Венесуелі і КНДР, можливість продовження ДСНО (Договору про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь - ред.), укладення нової схожої угоди між РФ, США і КНР.
Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс під час брифінгу для журналістів заявила, що розмова пройшла "в позитивному ключі".
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Як повідомляв УНН, прем'єр Японії на зустрічі з Трампом в Вашингтоні обговорювали підхід Путіна в КНДР .