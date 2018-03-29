Трамп и Мэй обсудили демонтаж российских шпионских сетей в США и Великобритании

“Оба лидера согласились с важностью демонтажа российских шпионских сетей в Великобритании и в США, чтобы сократить нелегальную деятельность России и предотвратить будущие химическим атакам на территории двух стран”, — говорится в сообщении.

Они также обсудили, как принятие законодательного акта о доступе к информации в других странах улучшит взаимодействие между правоохранительными органами.

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Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду во время телефонного разговора договорились продолжать противостояние растущей российской агрессии.