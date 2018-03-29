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Трамп и Мэй обсудили демонтаж российских шпионских сетей в США и Великобритании

Трамп и Мэй обсудили демонтаж российских шпионских сетей в США и Великобритании

Киев  •  УНН

 • 9993 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй обсудили во время телефонного разговора важность демонтажа российских шпионских сетей в Соединённом Королевстве и Соединённых Штатах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

“Оба лидера согласились с важностью демонтажа российских шпионских сетей в Великобритании и в США, чтобы сократить нелегальную деятельность России и предотвратить будущие химическим атакам на территории двух стран”, — говорится в сообщении.

Они также обсудили, как принятие законодательного акта о доступе к информации в других странах улучшит взаимодействие между правоохранительными органами.

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Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду во время телефонного разговора договорились продолжать противостояние растущей российской агрессии.

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