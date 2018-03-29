Трамп і Мей обговорили демонтаж російських шпигунських мереж у США та Великій Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей обговорили під час телефонної розмови важливість демонтажу російських шпигунських мереж у Сполученому Королівстві та Сполучених Штатах. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Білого дому.
“Обидва лідери погодилися з важливістю демонтажу російських шпигунських мереж у Сполученому Королівстві і в США, щоб скоротити нелегальну діяльність Росії і запобігти майбутнім хімічним атакам на території двох країн”, — йдеться в повідомленні.
Вони також обговорили, як прийняття законодавчого акту про доступ до інформації в інших країнах покращить взаємодію між правоохоронними органами.
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Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей і канцлер ФРН Ангела Меркель у середу під час телефонної розмови домовилися продовжувати протистояння зростаючій російській агресії.