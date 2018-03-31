Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ираке

Кроме этого, стороны договорились укреплять сотрудничество и координацию между двумя государствами.

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Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин в рамках своего визита в Турцию был принят Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили основные элементы подготовки к Седьмого заседания Стратегического совета высокого уровня, который состоится в этом году в Турции под сопредседательством президентов обеих стран.