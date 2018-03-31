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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 44320 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 104793 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 113912 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 120309 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 131768 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146636 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 147991 просмотра

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Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ираке

Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ираке

Киев  •  УНН

 • 12160 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в пятницу телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом, во время которой обсуждались вопросы двусторонних отношений, события в Секторе Газа и борьбу с терроризмом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Anadolu.

Кроме этого, стороны договорились укреплять сотрудничество и координацию между двумя государствами.

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Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин в рамках своего визита в Турцию был принят Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили основные элементы подготовки к Седьмого заседания Стратегического совета высокого уровня, который состоится в этом году в Турции под сопредседательством президентов обеих стран.

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