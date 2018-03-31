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Трамп і Ердоган обговорили ситуацію в Сирії та Іраку

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів у п'ятницю телефонну розмову з лідером США Дональдом Трампом, під час якої обговорювалися питання двосторонніх відносин, події у Секторі Гази і боротьбу з тероризмом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Anadolu.

Крім цього, сторони домовилися зміцнювати співробітництво і координацію між двома державами.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін у рамках свого візиту до Туреччини був прийнятий Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Сторони обговорили основні елементи підготовки до Сьомого засідання Стратегічної ради високого рівня, що відбудеться у цьому році в Туреччині під співголовуванням президентів обох країн.

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