Трамп і Ердоган обговорили ситуацію в Сирії та Іраку
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів у п'ятницю телефонну розмову з лідером США Дональдом Трампом, під час якої обговорювалися питання двосторонніх відносин, події у Секторі Гази і боротьбу з тероризмом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Anadolu.
Крім цього, сторони домовилися зміцнювати співробітництво і координацію між двома державами.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вступ до ЄС - стратегічна мета Туреччини
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін у рамках свого візиту до Туреччини був прийнятий Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Сторони обговорили основні елементи підготовки до Сьомого засідання Стратегічної ради високого рівня, що відбудеться у цьому році в Туреччині під співголовуванням президентів обох країн.