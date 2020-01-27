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Трамп говорил Болтону о связи помощи Украине с началом расследования дела Байдена - NYT

Киев • УНН

 • 13841 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Президент США Дональд Трамп в августе прошлого года говорил бывшему помощнику американского лидера по нацбезопасности Джону Болтону о том, что хочет продолжать блокировать военную помощь Украине, пока в Киеве не начнут расследование по делу бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына. Об этом сообщила в воскресенье газета The New York Times, которая ссылается на свой источник, который знаком с черновым вариантом мемуаров, которые планирует опубликовать Болтон, передает УНН.

Трамп говорил Болтону о связи помощи Украине с началом расследования дела Байдена - NYT

По сведениям газеты, Трамп стремился связать военную помощь Украине в размере около 400 млн долларов со своей просьбой начать разбирательство в отношении работы Хантера Байдена в украинской энергетической компании Burisma. Сын бывшего вице-президента входил в состав ее руководства.

Кроме того, продолжает издание, которое цитирует отрывки из книги экс-помощника, американский лидер просил включить в расследование деятельности Национального комитета Демократической партии (НКДП).

Согласно правилам, книга, дата выхода в печать которой еще неизвестна, до публикации должна быть передана в Белый дом на рассмотрение.

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Ранее NYT сообщало, что Болтон раскроет в своей книге то, что ему известно о попытке США надавить на Киев.

Еще раньше Болтон заявил, что готов дать показания по делу об импичменте Трампа. То, будет ли свидетельствовать Болтон зависит от того, как проголосуют сенаторы за свидетельство от дополнительных гостей в рамках рассмотрения обвинений Палаты представителей в Высшей палате Конгресса США, однако Трамп ранее уже заявлял, что собирается блокировать свидетельство Болтона в Сенате.

Напомним, адвокат президента США Дональда Трампа Пэт Чиполлоне, который, в частности, защищает его в рамках процесса импичмента в Сенате, заявил, что процесс отстранения лидера страны от власти может повлиять на будущие президентские выборы.

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