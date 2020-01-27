Трамп говорил Болтону о связи помощи Украине с началом расследования дела Байдена - NYT

КИЕВ. 27 января. УНН. Президент США Дональд Трамп в августе прошлого года говорил бывшему помощнику американского лидера по нацбезопасности Джону Болтону о том, что хочет продолжать блокировать военную помощь Украине, пока в Киеве не начнут расследование по делу бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына. Об этом сообщила в воскресенье газета The New York Times, которая ссылается на свой источник, который знаком с черновым вариантом мемуаров, которые планирует опубликовать Болтон, передает УНН.