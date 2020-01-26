У США оприлюднено нові матеріали проти Трампа у скандалі з Україною

“Як довго вони (Україна — ред) протрималися б в боротьбі з Росією?” — каже чоловік, якого журналісти назвали президентом США.

Відеозапис був зроблений в ході приватної вечері в квітні 2018 року в Trump International Hotel у Вашингтоні. Незабаром після цього питання Трамп переходить до теми звільнення Марі Йованович, яка в той час була послом США в Україні.

Раніше УНН вже писав про те, що американський телеканал ABC News оприлюднив інформацію щодо цієї розмови, які стосуються Йованович. Проте тоді не було опубліковано самих аудіо та відеоматеріалів.

Так, на відео чутно, як один з співрозмовників, якого журналісти називають підприємцем українського походження Львом Парнасом, відгукується про Йованович як про “найбільшу проблему” і стверджує, що “для початку нам необхідно позбутися від посла”. На наступному уривку чути відповідь людини, голос якої схожий на Трампа: “Позбавтеся від неї! Завтра ж зніміть її з посади”. Цей фрагмент був переданий в прокуратуру США.

Колишній посол США в Україні в ході надання свідчень в Палаті представників Конгресу США заявила, що глава держави особисто домагався її відставки. За словами Йованович, ще в березні 2019 роки їй в Держдепартаменті пропонували очолювати американську місію в Києві до 2020 року, але в кінці травня несподівано звільнили, не пояснивши причин.

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Сам Трамп заперечує знайомство з бізнесменом Парнасом. Лев Парнас є діловим партнером особистого адвоката президента США Руді Джуліані. Трамп багаторазово заявляв, що не знайомий з Парнасом, однак підприємець надав демократам і журналістам матеріали, що спростовують слова глави держави, в тому числі спільні фотографії Трампа і Парнаса, а також вітальну листівку на адресу Парнаса з підписом президента США. В інтерв’ю ряду ЗМІ він також переказував зміст розмови про посла Йованович з Трампом.

Прокуратура США веде розслідування відносно Джуліані і бізнесменів Парнаса та Ігоря Фрумана, який теж був присутній на вечері. Останніх звинувачують в порушенні правил фінансування виборчих кампаній — вони перераховували занадто великі пожертвування на користь організації, яка виступає в підтримку переобрання Трампа, а за фактичним донором був прихований реальний джерело коштів.

Нагадаємо, сенат США 21 січня почав розглядати конкретні звинувачення на адресу Дональда Трампа. Демократи звинувачують президента в тому, що він домагався від України проведення розслідування щодо свого ймовірного суперника на майбутніх президентських виборах Джозефа Байдена. Крім того, Трамп призупинив військову допомогу Україні з метою чинення тиску на Київ, стверджують демократи.

Процедура імпічменту може бути завершена перед запланованим на 4 лютого виступом президента в Конгресі США з промовою про стан нації. Очікується, що звинувачення з Трампа будуть зняті, оскільки республіканці мають більшість в Сенаті.