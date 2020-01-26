У США оприлюднено нові матеріали проти Трампа у скандалі з Україною

$41.400.13
45.840.29
ukru
Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей
Ексклюзив
06:31 • 9634 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 197530 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 142769 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 125137 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 131406 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 147701 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 147869 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 231037 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217598 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187708 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
3.1м/с
47%
Популярнi новини

У Білому домі хочуть обмежити коло людей, які будуть мати доступ до секретних доповідей розвідки

10 квітня, 22:58 • 21593 перегляди

Британія та Франція прискорять військове планування "коаліції охочих" впродовж двох тижнів

10 квітня, 23:43 • 13959 перегляди

Велика Британія та Норвегія виділять Україні 580 млн доларів на дрони та зброю

11 квітня, 00:24 • 12573 перегляди

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

03:25 • 20607 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 11096 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 197601 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 179486 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 298446 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 320349 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 401681 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 11377 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 7484 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 58741 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 41420 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 55543 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

У США оприлюднено нові матеріали проти Трампа у скандалі з Україною

Київ • УНН

 • 19403 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Скандал у США, що послужив причиною запуску процедури імпічменту президента США Дональда Трампа, отримує нові подробиці. Зокрема, агентство The Associated Press в суботу, 25 січня, поширило аудіофрагменти відеозапису, на якому Трамп торкається теми російсько-українського конфлікту та припинення військової допомоги Вашингтоном Києву, передає УНН спираючись на дані ABC News, AP та DW.

У США оприлюднено нові матеріали проти Трампа у скандалі з Україною

“Як довго вони (Україна — ред) протрималися б в боротьбі з Росією?” — каже чоловік, якого журналісти назвали президентом США.

Відеозапис був зроблений в ході приватної вечері в квітні 2018 року в Trump International Hotel у Вашингтоні. Незабаром після цього питання Трамп переходить до теми звільнення Марі Йованович, яка в той час була послом США в Україні.

Раніше УНН вже писав про те, що американський телеканал ABC News оприлюднив інформацію щодо цієї розмови, які стосуються Йованович. Проте тоді не було опубліковано самих аудіо та відеоматеріалів.

Так, на відео чутно, як один з співрозмовників, якого журналісти називають підприємцем українського походження Львом Парнасом, відгукується про Йованович як про “найбільшу проблему” і стверджує, що “для початку нам необхідно позбутися від посла”. На наступному уривку чути відповідь людини, голос якої схожий на Трампа: “Позбавтеся від неї! Завтра ж зніміть її з посади”. Цей фрагмент був переданий в прокуратуру США.

Колишній посол США в Україні в ході надання свідчень в Палаті представників Конгресу США заявила, що глава держави особисто домагався її відставки. За словами Йованович, ще в березні 2019 роки їй в Держдепартаменті пропонували очолювати американську місію в Києві до 2020 року, але в кінці травня несподівано звільнили, не пояснивши причин.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп 13 разів за дві хвилини сказав, що не знає Льва Парнаса

Сам Трамп заперечує знайомство з бізнесменом Парнасом. Лев Парнас є діловим партнером особистого адвоката президента США Руді Джуліані. Трамп багаторазово заявляв, що не знайомий з Парнасом, однак підприємець надав демократам і журналістам матеріали, що спростовують слова глави держави, в тому числі спільні фотографії Трампа і Парнаса, а також вітальну листівку на адресу Парнаса з підписом президента США. В інтерв’ю ряду ЗМІ він також переказував зміст розмови про посла Йованович з Трампом.

Прокуратура США веде розслідування відносно Джуліані і бізнесменів Парнаса та Ігоря Фрумана, який теж був присутній на вечері. Останніх звинувачують в порушенні правил фінансування виборчих кампаній — вони перераховували занадто великі пожертвування на користь організації, яка виступає в підтримку переобрання Трампа, а за фактичним донором був прихований реальний джерело коштів.

Нагадаємо, сенат США 21 січня почав розглядати конкретні звинувачення на адресу Дональда Трампа. Демократи звинувачують президента в тому, що він домагався від України проведення розслідування щодо свого ймовірного суперника на майбутніх президентських виборах Джозефа Байдена. Крім того, Трамп призупинив військову допомогу Україні з метою чинення тиску на Київ, стверджують демократи.

Процедура імпічменту може бути завершена перед запланованим на 4 лютого виступом президента в Конгресі США з промовою про стан нації. Очікується, що звинувачення з Трампа будуть зняті, оскільки республіканці мають більшість в Сенаті.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Brent
$64.15
Bitcoin
$81,257.20
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.63
Золото
$3,231.34
Ethereum
$1,553.01