Трамп вимагав прибрати Йованович з посади ще у квітні 2018 року — ABC

Телекомпанія каже, що ознайомилася зі змістом запису, але не виклала її поки на своєму сайті. “Позбавтеся від неї!” — наводить телекомпанія слова людини, голос якого, на її думку, схожий на голос Трампа. “Викиньте її геть завтра ж. Мені все одно”, — додала ця людина.

За версією телекомпанії, на цій зустрічі Парнас, який виконував в Україні доручення особистого адвоката президента США Рудольфа Джуліані, своїми словами спровокував спалах гніву глави Білого дому. Підприємець нібито переконував главу держави в тому, що Йованович при кожному зручному випадку прогнозувала його швидкий імпічмент.

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ABC інформувала про наявність фрагментів аудіозаписів двох інших зустрічей, під час однієї з яких обговорювалося твердження в Конгресі кандидатури Майкла Помпео на пост держсекретаря США замість Рекса Тіллерсона. Цей уривок був записаний стільниковим телефоном, який був залишений увімкненим на запис в номері готелю Трампа. Відповідно до публікації, всі записи знаходяться в розпорядженні прокуратури Південного округу штату Нью-Йорк. У цій прокуратурі відмовилися прокоментувати відомості телекомпанії.

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Йованович отримала призначення у Київ у 2016 році ще за президента-демократа Барака Обами, а у травні 2019 року покинула свій пост на особисту вимогу Трампа, який звинуватив її в нелояльності. Її відставка відбулася ще до вступу на посаду нинішнього президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, держдепартамент США розслідує можливу загрозу безпеці Йованович в Україні.

У свою чергу, у Білому домі вважають, що звинувачення на адресу Трампа можуть завдати значної шкоди країні. Сам Трамп нещодавно під час промови, яка тривала всього дві хвилини, 13 разів сказав, що не знає Льва Парнаса. Це сталось після того, як адвокат Джозеф Бонді, який представляє інтереси американського бізнесмена українського походження Льва Парнаса, опублікував відеозапис, на якому його клієнт в 2016 році спілкується в колі з Трампом та Романом Насіровим.