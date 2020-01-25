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Трамп потребовал убрать Йованович с должности еще в апреле 2018 года - ABC

Киев • УНН

 • 21864 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Президент США Дональд Трамп в присутствии предпринимателей Льва Парнаса и Игоря Фрумана говорил о необходимости уволить Мари Йованович с должности американского посла в Украине. С таким утверждением выступила в пятницу телекомпания ABC со ссылкой на запись частной беседы, состоявшейся в отеле Trump International в Вашингтоне 30 апреля 2018 года, передает УНН.

Трамп потребовал убрать Йованович с должности еще в апреле 2018 года - ABC

Телекомпания говорит, что ознакомилась с содержанием записи, но не опубликовала саму запись на своем сайте. “Избавьтесь от нее!” — приводит телекомпания слова человека, голос которого, по ее мнению, похож на Трампа. “Выбросьте ее прочь завтра же. Мне все равно”, — добавила этот человек.

По версии телекомпании, на этой встрече Парнас, который исполнял в Украине поручение личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани, своими словами спровоцировал вспышку гнева главы Белого дома. Предприниматель якобы убеждал главу государства в том, что Йованович при каждом удобном случае прогнозировала ему быстрый импичмент.

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ABC информировала о наличии фрагментов аудиозаписей двух других встреч, во время одной из которых обсуждался утверждение в Конгрессе кандидатуры Майкла Помпео на пост госсекретаря США вместо Рекса Тиллерсона. Этот отрывок был записан сотовым телефоном, который был оставлен включенным на запись в номере отеля Трампа. Согласно публикации, все записи находятся в распоряжении прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк. В этой прокуратуре отказались прокомментировать сведения телекомпании.

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Йованович получила назначение в Киев в 2016 году еще при президенте-демократе Бараке Обамы, а в мае 2019 года покинула свой пост по личному требованию Трампа, который обвинил ее в нелояльности. Ее отставка произошла еще до вступления в должность нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, госдепартамент США расследует возможную угрозу безопасности Йованович в Украине.

В свою очередь, в Белом доме считают, что обвинения в адрес Трампа могут нанести значительный ущерб стране. Сам Трамп недавно во время речи, которая длилась всего две минуты, 13 раз сказал, что не знает Льва Парнаса. Это произошло после того, как адвокат Джозеф Бонди, представляющий интересы американского бизнесмена украинского происхождения Льва Парнаса, опубликовал видеозапись, на которой его клиент в 2016 году общается в кругу с Трампом и Романом Насировым.

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