В США обнародованы новые материалы против Трампа в скандале с Украиной

“Как долго они (Украина — ред) продержались бы в борьбе с Россией?” — говорит человек, которого журналисты назвали президентом США.

Видеозапись была сделана в ходе частного ужина в апреле 2018 года в Trump International Hotel в Вашингтоне. Вскоре после этого вопрос Трамп переходит к теме освобождения Мари Йованович, которая в то время была послом США в Украине.

Ранее УНН уже писал о том, что американский телеканал ABC News обнародовал информацию по этому разговору, что касался Йованович. Однако тогда не были опубликованы аудио и видеоматериалы.

Так, на видео слышно, как один из собеседников, которого журналисты называют предпринимателем украинского происхождения Львом Парнасом, отзывается про Йованович как о “величайшей проблеме” и утверждает, что “для начала нам необходимо избавиться от посла”. На следующем отрывке слышать ответ человека, голос которого похож на Трампа: “Избавьтесь от нее! Завтра же снимите ее с должности”. Этот фрагмент был передан в прокуратуру США.

Бывший посол США в Украине в ходе дачи показаний в Палате представителей Конгресса США заявила, что глава государства лично добивался ее отставки. По словам Йованович, еще в марте 2019 года ей в Госдепартаменте предлагали возглавлять американскую миссию в Киеве до 2020 года, но в конце мая неожиданно уволили, не объяснив причин.

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Сам Трамп отрицает знакомство с бизнесменом Парнасом. Лев Парнас является деловым партнером личного адвоката президента США Руди Джулиани. Трамп многократно заявлял, что не знаком с Парнасом, однако предприниматель предоставил демократам и журналистам материалы, опровергающие слова главы государства, в том числе совместные фотографии Трампа и Парнаса, а также поздравительную открытку в адрес Парнаса с подписью президента США. В интервью ряду СМИ он также передавал содержание разговора о после Йованович с Трампом.

Прокуратура США ведет расследование в отношении Джулиани и бизнесменов Парнаса и Игоря Фрумана, который тоже присутствовал на ужине. Последних обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний — они перечисляли слишком большие пожертвования в пользу организации, выступающей в поддержку переизбрания Трампа, а по фактическому донору был скрыт реальный источник средств.

Напомним, сенат США 21 января начал рассматривать конкретные обвинения в адрес Дональда Трампа. Демократы обвиняют президента в том, что он добивался от Украины проведения расследования относительно своего возможного соперника на предстоящих президентских выборах Джозефа Байдена. Кроме того, Трамп приостановил военную помощь Украине с целью оказания давления на Киев, утверждают демократы.

Процедура импичмента может быть завершена перед запланированным на 4 февраля выступлением президента в Конгрессе США с речью о состоянии нации. Ожидается, что обвинения с Трампа будут сняты, поскольку республиканцы имеют большинство в Сенате.