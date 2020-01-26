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Процес імпічменту може вплинути на президентські вибори у США - адвокат Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Адвокат президента США Дональда Трампа Пет Чіполлоне, який, зокрема, захищає його в рамках процесу імпічменту в Сенаті, заявив, що процес відсторонення лідера країни від влади може вплинути на майбутні президентські вибори, пише Reuters, передає УНН.

Процес імпічменту може вплинути на президентські вибори у США - адвокат Трампа

“При всіх розмовах (демократів) про втручання у вибори ... вони тут для того, щоб зробити наймасштабніше втручання у вибори в американській історії, і ми не можемо дозволити цьому статися. Це порушило б нашу Конституцію. Це порушило б нашу історію. Це порушило б наші зобов’язання перед майбутнім”, — сказав він на засіданні.

Нагадаємо, у США оприлюднено нові матеріали проти Трампа у скандалі з Україною.

Розгляд справи у Сенаті США розпочався після того, як ці обвинувачення були підтримані Палатою представників Конгресу, де більшість належить Демократичній партії США. І якщо “менеджери імпічменту” виступали в якості прокурорів у цьому процесі, команда Трампа фактично виконує роль його адвокатів, в той час як сенаторам відводиться місце “присяжних” у розгляді справи.

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Обвинувачення і захист мають по три дні, протягом яких їм відведено загалом 24 години на викладення своїх аргументів. Коли сторони представлять свою позицію, сенатори матимуть змогу поставити свої запитання у письмовому вигляді. На це буде відведено ще 16 годин. І вже після цього Сенат США вирішуватиме, чи варто викликати додаткових свідків.

Аби затвердити імпічмент Дональда Трампа, за це мають проголосувати щонайменше дві третини зі 100 сенаторів. Однак більшість у верхній палаті Конгресу США мають представники Республіканської партії, яку представляє президент, тому шанси на успішне голосування оцінюються спостерігачами як вкрай низькі.

Трампа звинувачують у спробі натиснути на українського президента Володимира Зеленського, аби примусити його провести розслідування проти Байдена, а також у спробах завадити Конгресу у розслідуванні пов’язаних із цим закидів у зловживанні владою.

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