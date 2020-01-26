Процесс импичмента может повлиять на президентские выборы в США - адвокат Трампа

“При всех разговорах (демократов) о вмешательстве в выборы ... они здесь для того, чтобы сделать самое масштабное вмешательство в выборы в американской истории, и мы не можем позволить этому случиться. Это нарушило бы нашу Конституцию. Это нарушило бы нашу историю. Это нарушило бы наши обязательства перед будущим”, — сказал он на заседании.

Напомним, в США обнародованы новые материалы против Трампа в скандале с Украиной.

Рассмотрение дела в Сенате США началось после того, как эти обвинения были поддержаны Палатой представителей Конгресса, где большинство принадлежит Демократической партии США. И если “менеджеры импичмента” выступали в качестве прокуроров в этом процессе, команда Трампа фактически выполняет роль его адвокатов, в то время как сенаторам отводится место “присяжных” в рассмотрении дела.

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Обвинение и защита имеют по три дня, в течение которых им отведено всего 24 часа в изложения своих аргументов. Когда стороны представят свою позицию, сенаторы смогут задать свои вопросы в письменном виде. На это отведено еще 16 часов. И уже после этого Сенат США будет решать, стоит ли вызывать дополнительных свидетелей.

Чтобы утвердить импичмент Дональда Трампа, за это должны проголосовать не менее двух третей из 100 сенаторов. Однако большинство в верхней палате Конгресса США представители Республиканской партии, которую представляет президент, поэтому шансы на успешное голосование оцениваются наблюдателями как крайне низкие.

Трампа обвиняют в попытке надавить на украинского президента Владимира Зеленского, чтобы заставить его провести расследование против Байдена, а также в попытках помешать Конгрессу в расследовании связанных с этим упреков в злоупотреблении властью.