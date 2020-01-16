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NYT: Болтон розкриє в книзі те, що йому відомо про спробу США натиснути на Київ

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Колишній помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон збирається у своїй книзі розповісти про те, що він знає про передбачувану спробі Дональда Трампа змусити владу України розслідувати дії сина колишнього віце-президента Джозефа Байдена Хантера. Про це повідомила в середу в своїй електронній версії газета New York Times, що посилається на власні джерела, пише УНН.

NYT: Болтон розкриє в книзі те, що йому відомо про спробу США натиснути на Київ

За даними газети, у верхній палаті Конгресу США все ще вирішують, чи будуть викликати Болтона порядком для надання свідчень в рамках процедури імпічменту. Сам він раніше заявив, що готовий виступити в Сенаті, якщо законодавці спрямують йому повістку. Болтон незалежно від підсумкового рішення сенаторів має намір викласти деякі з відомих йому подробиць про липневу розмову Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Відповідно до публікації, Болтон у своїй книзі, назва та терміни виходу у світ якої не уточнюється, збирається розповісти про те, свідком чого він був під час роботи в адміністрації США. Ряд порушених у книзі тем стосуватиметься Росії і Венесуели. Автор планує описати свої контакти з такими офіційними особами, як колишній постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі, держсекретар Майкл Помпео і виконуючий обов’язки керівника апарату Білого дому Мік Малвені. Вони, як стверджують джерела газети, будуть виставлені в не зовсім гарному світлі.

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Трамп відправив Болтона у відставку у вересні минулого року. Американський лідер пояснив це рішення тим, що той робив серйозні помилки. Агентство AP повідомило в листопаді минулого року про плани експомічника президента США написати книгу і випустити її у світ на основі угоди з видавництвом Simon & Schuster. За даними AP, гонорар Болтона складе 2 млн доларів.

Палата представників Конгресу США в середу проголосувала за передачу обвинувального висновку проти Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту в Сенат. Главі Білого дому інкримінують дві статті звинувачення: зловживання владою і перешкоджання розслідуванню Конгресу. Документ також схвалює сім обвинувачів, які представлятимуть Палату представників на судовому процесі. Це глава спецкомітету з розвідки Палати представників Адам Шифф, голова юридичного комітету Джерролд Надлер, глава комітету з адміністративних питань Зої Лофгрен, а також конгресмени Хакім Джеффріс, Вал Демінгс, Джейсон Кроу і Сільвія Гарсія. Також резолюція передбачає фінансування з бюджету самої процедури імпічменту.

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