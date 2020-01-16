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NYT: Болтон раскроет в книге то, что ему известно о попытке США надавить на Киев

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 января. УНН. Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон собирается в своей книге рассказать о том, что он знает о предполагаемой попытке Дональда Трампа заставить власть Украины расследовать действия сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена Хантера. Об этом сообщила в среду в своей электронной версии газета New York Times, ссылающейся на собственные источники, пишет УНН.

NYT: Болтон раскроет в книге то, что ему известно о попытке США надавить на Киев

По данным газеты, в верхней палате Конгресса США все еще решают, будут ли вызывать Болтона на дачу показаний в рамках процедуры импичмента. Сам он ранее заявил, что готов выступить в Сенате, если законодатели дадут ему повестку. Болтон независимо от итогового решения сенаторов намерен выложить некоторые из известных ему подробностей об июльском разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Согласно публикации, Болтон в своей книге, название и сроки выхода в свет которой не уточняется, собирается рассказать о том, свидетелем чего он был во время работы в администрации США. Ряд затронутых в книге тем будет касаться России и Венесуэлы. Автор планирует описать свои контакты с такими официальными лицами, как бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, госсекретарь Майкл Помпео и исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвени. Они, как утверждают источники газеты, будут выставлены в не совсем хорошем свете.

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Трамп отправил Болтона в отставку в сентябре прошлого года. Американский лидер объяснил это решение тем, что он делает серьезные ошибки. Агентство AP сообщило в ноябре прошлого года о планах экс-помощника президента США написать книгу и выпустить ее в свет на основе соглашения с издательством Simon & Schuster. По данным AP, гонорар Болтона составит 2 млн долларов.

Палата представителей Конгресса США в среду проголосовал за передачу обвинительного заключения против Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента в Сенате. Главе Белого дома инкриминируют две статьи обвинения: злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. Документ также одобряет семь обвинителей, которые будут представлять Палату представителей на судебном процессе. Это глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф, глава юридического комитета Джерролд Надлер, глава комитета по административным вопросам Зои Лофгрен, а также конгрессмены Хаким Джеффрис, Вал Демингс, Джейсон Кроу и Сильвия Гарсия. Также резолюция предусматривает финансирование из бюджета самой процедуры импичмента.

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