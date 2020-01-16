NYT: Болтон раскроет в книге то, что ему известно о попытке США надавить на Киев

КИЕВ. 16 января. УНН. Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон собирается в своей книге рассказать о том, что он знает о предполагаемой попытке Дональда Трампа заставить власть Украины расследовать действия сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена Хантера. Об этом сообщила в среду в своей электронной версии газета New York Times, ссылающейся на собственные источники, пишет УНН.