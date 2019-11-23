Болтон звинуватив Білий дім у блокуванні його особистого Twitter
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що протягом двох останніх місяців Білий дім блокував йому доступ до персонального аккаунту в соціальній мережі Twitter. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Болтона в Twitter.
Повідомлення від Болтона не з'являлися в Twitter з 10 вересня, коли він повідомив своїм читачам, що попросив Трампа про відставку. 22 листопада з різницею в кілька годин він опублікував кілька повідомлень, в яких пояснив, чому був відсутній в соціальній мережі.
"Радий, що повернувся в Twitter через два місяці. Поясню, що сталося. Мій аккаунт був несправедливо заблокований після моєї відставки з поста радника з національної безпеки. Білий дім відмовлявся мені повертати доступ до персонального Twitter. Боялися, що я можу щось розповісти ? Якщо хтось вважав, що я втік, то вибачте, змушений вас розчарувати ", - написав політик.
Болтон подякував адміністрацію Twitter за те, що повернули йому контроль над сторінкою, так Білий дім цього так і не зробив.
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