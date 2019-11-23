Болтон обвинил Белый дом в блокировке его личного Twitter

Сообщения от Болтона не появлялись в Twitter с 10 сентября, когда он сообщил своим читателям, что попросил Трампа об отставке. 22 ноября с разницей в несколько часов он опубликовал несколько сообщений, в которых объяснил, почему отсутствовал в социальной сети.

"Рад, что вернулся в Twitter спустя два месяца. Объясню, что произошло. Мой аккаунт был несправедливо заблокирован после моей отставки с поста советника по национальной безопасности. Белый дом отказывался мне возвращать доступ к персональному Twitter. Боялись, что я могу что-то рассказать? Если кто-то считал, что я ударился в бега, то извините, вынужден вас разочаровать", — написал политик.

Болтон поблагодарил администрацию Twitter за то, что вернули ему контроль над страницей, так Белый дом этого так и не сделал.

Напомним, Болтон знает дополнительные детали давления Белого дома на Украине.