Болтон обвинил Белый дом в блокировке его личного Twitter
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в течение двух последних месяцев Белый дом блокировал ему доступ к персональному аккаунту в социальной сети Twitter. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Болтона в Twitter.
Сообщения от Болтона не появлялись в Twitter с 10 сентября, когда он сообщил своим читателям, что попросил Трампа об отставке. 22 ноября с разницей в несколько часов он опубликовал несколько сообщений, в которых объяснил, почему отсутствовал в социальной сети.
"Рад, что вернулся в Twitter спустя два месяца. Объясню, что произошло. Мой аккаунт был несправедливо заблокирован после моей отставки с поста советника по национальной безопасности. Белый дом отказывался мне возвращать доступ к персональному Twitter. Боялись, что я могу что-то рассказать? Если кто-то считал, что я ударился в бега, то извините, вынужден вас разочаровать", — написал политик.
Болтон поблагодарил администрацию Twitter за то, что вернули ему контроль над страницей, так Белый дом этого так и не сделал.
Напомним, Болтон знает дополнительные детали давления Белого дома на Украине.