Трамп говорив Болтону про зв'язок допомоги Україні з початком розслідування справи Байдена - NYT
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп в серпні минулого року говорив колишньому помічнику американського лідера з нацбезпеки Джону Болтону про те, що хоче продовжувати блокувати військову допомогу Україні, поки Київ не почне розслідування у справі колишнього віце-президента США Джозефа Байдена і його сина. Про це повідомила в неділю газета The New York Times, яка посилається на своє джерело, що знайомий з чорновим варіантом мемуарів, які планує опублікувати Болтон, інформує УНН.
За відомостями газети, Трамп прагнув пов’язати військову допомогу Україні в розмірі близько 400 млн доларів зі своїм проханням почати розгляд відносно роботи Хантера Байдена в українській енергетичній компанії Burisma. Син колишнього віце-президента входив до складу її керівництва.
Крім того, продовжує видання, яке цитує уривки з книги експомічника, американський лідер просив включити в розслідування діяльність Національного комітету Демократичної партії (НКДП).
Згідно з правилами, книга, дата виходу в друк якої ще невідома, до публікації повинна бути передана в Білий дім на розгляд.
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Раніше NYT повідомляло, що Болтон розкриє у своїй книзі те, що йому відомо про спробу США натиснути на Київ.
Ще раніше Болтон заявив, що готовий дати свідчення у справі про імпічмент Трампа. Те, чи буде свідчити Болтон залежить від того, чи проголосують сенатори за свідчення від додаткових осіб в рамках розгляду обвинувачень Палати представників у Вищій палаті Конгресу США, проте Трамп раніше уже заявляв, що збирається блокувати свідчення Болтона в Сенаті.
Нагадаємо, адвокат президента США Дональда Трампа Пет Чіполлоне, який, зокрема, захищає його в рамках процесу імпічменту в Сенаті, заявив, що процес відсторонення лідера країни від влади може вплинути на майбутні президентські вибори.