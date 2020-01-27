Трамп говорив Болтону про зв'язок допомоги Україні з початком розслідування справи Байдена - NYT

КИЇВ. 27 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп в серпні минулого року говорив колишньому помічнику американського лідера з нацбезпеки Джону Болтону про те, що хоче продовжувати блокувати військову допомогу Україні, поки Київ не почне розслідування у справі колишнього віце-президента США Джозефа Байдена і його сина. Про це повідомила в неділю газета The New York Times, яка посилається на своє джерело, що знайомий з чорновим варіантом мемуарів, які планує опублікувати Болтон, інформує УНН.