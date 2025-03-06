Трамп давит на Украину вместо россии - в ISW объяснили последствия такой политики
Киев • УНН
Администрация Трампа осуществляет значительное давление на Киев, что подрывает рычаги влияния США на россию. Такая политика усложняет достижение справедливого мира и ослабляет обороноспособность Украины.
Администрация президента США Дональда Трампа оказывает значительное давление на Украину, лидеры которой продолжают предлагать уступки и публично заявляют о своей заинтересованности в достижении окончательного прекращения войны. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что эта политика Вашингтона подрывает рычаги влияния, необходимые Соединенным Штатам, чтобы заставить российского диктатора владимира путина принять любое мирное соглашение, которое соответствует интересам США, Украины и Европы.
Военные усилия россии в Украине вызвали ряд материальных, человеческих и экономических проблем для москвы, которые усугубятся в ближайшие месяцы, если Украина сможет поддерживать свои оборонительные военные операции. Соединенные Штаты должны использовать эти вызовы россии, чтобы получить уступки, необходимые для достижения справедливого и устойчивого мира
Также, по их мнению, приостановление военной помощи и обмена разведывательными данными для Украины уменьшают рычаги влияния, необходимые Трампу для достижения заявленной политической цели - прекращения войны в Украине на приемлемых условиях, "задачи, которая требует усиления давления на россию, а не на Украину".
Напомним
Линии фронта в Украине не угрожает неминуемый коллапс, но последствия паузы помощи США со временем будут становиться острее, говорится в отчете ISW. В то же время, по мнению аналитиков, приостановление помощи администрацией Трампа пагубно скажется на способности Украины защищаться и проводить наступательные операции с нынешним темпом.
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